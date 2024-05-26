لقاء مطوّل بين البطريرك الراعي وباسيل.. هذا أبرز ما تم التطرق اليه

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عقد لقاء مطول بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والبطريرك الكاردينال بشارة الراعي تناول انتخابات رئاسة الجمهورية وكذلك الموقف المسيحي الموحد ووثيقة بكركي، وذلك على هامش مشاركته في تدشين كنيسة مار شربل المارونية في مدينة فلورنس الإيطالية. وكان تشديد على ضرورة وضع خطة عمل لتحرّكٍ فاعل يضمن الشراكة.