Advertisement

لبنان

بيان من "الحزب" بشأن برقيات التعزية والمواساة للسيد نصرالله بوفاة والدته

Lebanon 24
26-05-2024 | 15:16
A-
A+
Doc-P-1204467-638523587485856147.jpg
Doc-P-1204467-638523587485856147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله" في بيان بأن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، تلقى برقيات تعزية ومواساة بوفاة والدته من: "حركة الجهاد الإسلامي،مؤسسة جامعة الأديان والمذاهب، مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي، الأمين العام لمنظمة الصاعقة الدكتور محمد قيس، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، حركة التحرير الفلسطيني الديمقراطي، الحزب العربي الديمقراطي الناصري، حزب الشباب الوطني السوري، أمين عام الحركة الإسلامية شبل الزيدي، والدكتور حسن أحمد حسن".
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:22 | 2024-05-26
16:10 | 2024-05-26
15:54 | 2024-05-26
15:44 | 2024-05-26
15:03 | 2024-05-26
14:55 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24