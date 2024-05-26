بيان من "الحزب" بشأن برقيات التعزية والمواساة للسيد نصرالله بوفاة والدته

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ذكرت العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله" في بيان بأن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، تلقى برقيات تعزية ومواساة بوفاة والدته من: "حركة الجهاد الإسلامي،مؤسسة جامعة الأديان والمذاهب، مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي، الأمين العام لمنظمة الصاعقة الدكتور محمد قيس، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، حركة التحرير الفلسطيني الديمقراطي، الحزب العربي الديمقراطي الناصري، حزب الشباب الوطني السوري، أمين عام الحركة الإسلامية شبل الزيدي، والدكتور حسن أحمد حسن".