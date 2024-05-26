Advertisement

لبنان

في يحشوش... اعتقال سوريين بحوزتهما مواد مخدرة

Lebanon 24
26-05-2024 | 15:44
A-
A+
Doc-P-1204469-638523604353126426.png
Doc-P-1204469-638523604353126426.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت شرطة بلدية يحشوش شخصين من التابعية السورية هما: (أ. س) و(م. ف) أثناء تجولهما على دراجة نارية، وضبطت بحوزتهما على كمية من المخدرات، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وتم تسليمهما الى مخفر غبالة للتحقيق معهما بناء على إشارة المدعي العام.
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:22 | 2024-05-26
16:10 | 2024-05-26
15:54 | 2024-05-26
15:16 | 2024-05-26
15:03 | 2024-05-26
14:55 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24