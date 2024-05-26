في يحشوش... اعتقال سوريين بحوزتهما مواد مخدرة

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أوقفت شرطة بلدية يحشوش شخصين من التابعية السورية هما: (أ. س) و(م. ف) أثناء تجولهما على دراجة نارية، وضبطت بحوزتهما على كمية من المخدرات، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام".وتم تسليمهما الى مخفر غبالة للتحقيق معهما بناء على إشارة المدعي العام.