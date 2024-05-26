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لبنان

حادث سير يودي بحياة شاب في الصرفند

Lebanon 24
26-05-2024 | 15:54
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أودى حادث سير بين سيارة ودراجة نارية بحياة الشاب ي. ح. الذي توفي متأثرا بجراحه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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