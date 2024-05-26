‏عملية جديدة.. كمين لحزب الله ضد دبابة ميركافا

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه وبعد رصدٍ وترقبٍ ومتابعة لِقوات الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا ‏وتحركاته في جوف الليل، كمن عناصر الحزب لِدبابة الميركافا بين موقع زبدين وموقع قفوة واستهدفوها أثناء ‏تحركها بصاروخ موجه أصابها إصابةٍ مباشرة، حيث تمَّ تدميرها واشتعال ‏النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح. ‏

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