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لبنان

‏عملية جديدة.. كمين لحزب الله ضد دبابة ميركافا

Lebanon 24
26-05-2024 | 16:10
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اعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه وبعد رصدٍ وترقبٍ ومتابعة لِقوات الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا ‏وتحركاته في جوف الليل، كمن عناصر الحزب لِدبابة الميركافا بين موقع زبدين وموقع قفوة واستهدفوها أثناء ‏تحركها بصاروخ موجه أصابها إصابةٍ مباشرة، حيث تمَّ تدميرها واشتعال ‏النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.        ‏
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