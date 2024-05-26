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لبنان

الدفاع المدني يعيد فتح طريق ميس الجبل

Lebanon 24
26-05-2024 | 16:22
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تمكنت فرق الدفاع المدني من إزالة مخلفات الغارات الإسرائيلية الثلاث التي استهدفت منزلا وأحد المباني على طريق عام "ميس الجبل" باتجاه وادي السوقي وتمت إعادة فتح الطريق بعد إزالة الركام، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".
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