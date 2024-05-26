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لبنان

3 جرحى جرّاء حادث سير في جعيتا

Lebanon 24
26-05-2024 | 19:07
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحين الى مستشفى السان جون في جونية أُصيبا جرّاء تعرّضهما لحادث سير وقع في جعيتا - كسروان.
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حادث سير

جعيتا

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