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لبنان
3 جرحى جرّاء حادث سير في جعيتا
Lebanon 24
26-05-2024
|
19:07
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحين الى مستشفى السان جون في جونية أُصيبا جرّاء تعرّضهما لحادث سير وقع في جعيتا - كسروان.
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حادث سير
جعيتا
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