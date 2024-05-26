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تتّجه الأنظار اليوم الإثنين الى مدينة بروكسل، التي تحتضن المؤتمر الوزاري الثامن لـ "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، الذي سينقل موقف لبنان من ملف النازحين السوريين، مدعوماً بلقاءات نيابية على هامش المؤتمر، وتحرّكات احتجاجيّة على الأرض.سياسيا ، سُجّل لقاء بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة، تناولا خلاله تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة، ونتائج جولة جنبلاط الخارجية.وفيما ينتظر لبنان زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان غدا الثلاثاء ، تواصل اللجنة الخماسية جهودها لإحداث خرق في الملف الرئاسي. وهذا ما أكّده السفير المصري لدى لبنان علاء موسى الذي قال إنّ "الخماسية" على قناعة بأنّ الحلّ سيأتي من داخل لبنان وهي موجودة فقط للمساعدة على ذلك، متحدّثاً عن وجود مساحة كبيرة من عدم الثقة بين الأطراف السياسية.وقال في حديث تلفزيوني إن عمل اللجنة الخماسية مستمر عبر نهج واضح يتلاءم مع الواقع اللبناني، وإنها تواصل مشاوراتها مع مختلف القوى السياسية. ولفت إلى أن عمل اللجنة مستمر دائماً ولو بخطوات غير كبيرة أحياناً، خصوصاً أنه ليس كل ما تفعله يعلن عنه، قائلاً: «حوارنا مع الكتل السياسية يؤكد أنهم على استعداد ولو بدرجات متفاوتة إلى إحداث خرق».وأشار موسى إلى أن «كل الآراء التي تلقيناها عقب البيان الأخير كانت إيجابية وتشجيعية، ما دفعنا للذهاب نحو خطوات أبعد»، لافتاً إلى أن «الخماسية» تسعى إلى تذليل العقبات. ورأى أن «اليأس» غير موجود في العمل السياسي، ولدى «الخماسية» قناعة بأن الحل سيأتي من داخل لبنان، وهي موجودة فقط للمساعدة على ذلك.وقال: «ما لمسناه هو أن مساحة عدم الثقة بين الأطراف السياسية كبيرة، ما يجعلها متوجسة من بعضها، وإذا حصلت (الخماسية) على التزام كامل من القوى السياسية يمكن عنده أن تتقدم بوضع ضمانات معينة، وبالتالي الطمأنة مرتبطة بالتزام القوى السياسية وبالتوافق».وتقول مصادر مواكبة لزيارة لودريان ل"الديار" ان «مهمة لودريان الحالية تبدو اشبه بالمهمة المستحيلة، وبخاصة ان فريقي الصراع لا يبدوان ابدا مستعدين للقيام بأي خطوة الى الامام او النزول من اعلى الشجرة. وتضيف المصادر لـ «الديار»: «الدور الاساسي الذي سيقوم به الموفد الفرنسي هو محاولة قد تكون الاخيرة في الاشهر المقبلة لتحريك المياه الراكدة كما انه موكل بمهمة اعداد ملخص عن المعطيات الرئاسية الداخلية الحالية يُرفع الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل القمة المرتقبة في باريس بينه وبين الرئيس الاميركي جو بايدن».وتقول مصادر مواكبة للزيارة ان «مهمة لودريان الحالية تبدو اشبه بالمهمة المستحيلة، وبخاصة ان فريقي الصراع لا يبدوان ابدا مستعدين للقيام بأي خطوة الى الامام او النزول من اعلى الشجرة. وتضيف المصادر لـ «الديار»: «الدور الاساسي الذي سيقوم به الموفد الفرنسي هو محاولة قد تكون الاخيرة في الاشهر المقبلة لتحريك المياه الراكدة كما انه موكل بمهمة اعداد ملخص عن المعطيات الرئاسية الداخلية الحالية يُرفع الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل القمة المرتقبة في باريس بينه وبين الرئيس الاميركي جو بايدن».ولا يبدو التلويح بالعقوبات على اجندة «الخماسية» والدول التي تمثلها، اذ تؤكد المصادر ان «كل الضغوط التي تقوم بها هي للاحراج والحث ولا نية اطلاقا للحديث عن العقوبات او فرضها».وفيما تؤكد مصادر «الثنائي الشيعي» ان هناك «خطوطا حمراء لن يُسمح بتجاوزها بالملف الرئاسي، سواء لجهة فرض التخلي عن ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية او لجهة الضغط لعقد جلسة انتخاب قبل انعقاد نوع من الحوار يفضي الى تفاهمات مسبقة»، تبدو قوى المعارضة حاسمة من جهتها برفض اخضاعها وجرها الى حوار لا تريد تكريسه عرفا حصرا عند استحقاق الرئاسة الاولى. وتقول مصادرها لـ «الديار»: «صحيح اننا نعتبر ان الاولوية القصوى هي انتخاب رئيس لكننا في الوقت عينه لن نقبل انتخاب مرشحهم بقوة الامر الواقع ولو استلزم ذلك الصمود اشهرا اضافية».الشغور الرئاسي، تناوله أيضاً متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، في عظة قداس الأحد، حيث دعا اللبنانيين الى "التّعالي عن المصالح والأحقاد، والإلتقاء على ضرورة إنقاذ بلدهم بدءاً بانتخاب رئيسٍ، ثم تشكيل حكومةٍ تجري التعْيينات اللازمة في الإدارة، والإصْلاحات الضرورية في كافة الميادين، وتتشدّد في تطبيق القوانين على الجميع، بدون استثْناء".وفي مدينة فلورانس الإيطالية، حضر الملف الرئاسي خلال لقاء مطوّل بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اللذين تناولا كذلك الموقف المسيحي الموحّد ووثيقة بكركي، وذلك على هامش حفل تدشين كنيسة مار شربل المارونية.