28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الدراجات النارية في مرمى العدوان الاسرائيلي جنوباً
Lebanon 24
26-05-2024
|
23:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقل الجيش الإسرائيلي في عدوانه على جنوب لبنان، إلى مرحلة استهداف الدراجات النارية في المنطقة الحدودية، من دون التمييز بين المدنيين والمقاتلين، حسبما قالت مصادر ميدانية، إذ نفذت مُسيّراته، الأحد، ثلاثة استهدافات لدراجات نارية، أسفرت عن وقوع ستة شهداء من بينهم مدنيون، وإصابة آخرين.
Advertisement
وكتبت" الشرق الاوسط": يعكس التحول الأخير تطويراً لاستراتيجية حظر التجول بالمنطقة الحدودية اللبنانية الجنوبية عبر القصف المكثف. فقد أدت الاستهدافات المتواصلة للسيارات إلى فرض منطقة حظر تجول بالنار على كامل منطقة الشريط الحدودي، كما أدى القصف الجوي العنيف والتدمير الممنهج للمنازل، إلى إفراغ المنطقة الحدودية، قبل أن تتوسع الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، هذا الأسبوع، لاستهداف الدراجات النارية التي تحاول التنقل في تلك المنطقة.
ويظن السكان أن التنقل بالدراجات النارية من شأنه أن يكشف وجوه راكبيها، مما يتيح للتقنيات الإسرائيلية التعرف على وجوههم، والتيقن بأنهم مدنيون، وفق ما قالت مصادر ميدانية، لافتة إلى أن ما قامت به إسرائيل، الأحد، «يثبت العكس؛ حيث لا شيء يمكن أن يحمي المدنيين، بدليل استهداف مدنيين اثنين يقومان بإطعام الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب التي بقيت في المنطقة».
وأفادت جمعية «الجنوبيون الخضر»، الأحد، بأن الغارة استهدفت شابين كانا يركبان دراجة نارية في بلدة عيتا الشعب الحدودية، وكانا يواظبان على إطعام القطط. وقالت إن الشاب رفيق حسن قاسم دأب على رعاية الحيوانات وإطعامها في بلدته عيتا الشعب التي تتعرض لاعتداءات إسرائيلية منذ ثمانية أشهر. ولفتت إلى أن الشاب «يعمل ميكانيكياً، وكان يتردد بشكل منتظم على قريته الصامدة حاملاً الطعام لعشرات القطط والكلاب».
وأعلن "حزب الله" قصف عدد من المراكز الإسرائيلية بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية، ومنها مواقع "جل العلام" و"العباد" و"المالكية" و"زبدين"، إضافة الى ثكنة "ليمان" بالجليل الغربي، قبل أن يُعلن الحزب مساء الأحد، استهداف "كريات شمونة" بصلية من صواريخ "الفلق" و"الكاتيوشا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمرة الثانية... فندق لبناني يفوز بجائزة "أفضل منتجع لعام 2024"
Lebanon 24
للمرة الثانية... فندق لبناني يفوز بجائزة "أفضل منتجع لعام 2024"
04:30 | 2024-05-26
26/05/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من ضربة الناقورة.. أداة تستخدمها إسرائيل لأول مرّة!
Lebanon 24
مفاجأة من ضربة الناقورة.. أداة تستخدمها إسرائيل لأول مرّة!
06:36 | 2024-05-26
26/05/2024 06:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بين بيروت ودمشق وتركيا.. قصة "شنطة نسائية عابرة للحدود"
Lebanon 24
بين بيروت ودمشق وتركيا.. قصة "شنطة نسائية عابرة للحدود"
14:00 | 2024-05-26
26/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبرها يُمر السلاح.. منطقة مهمة جداً لـ"حزب الله"!
Lebanon 24
عبرها يُمر السلاح.. منطقة مهمة جداً لـ"حزب الله"!
13:00 | 2024-05-26
26/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة لبنانية جديدة في الاغتراب.. حادث مروع ينهي حياة "ابو سمير"
Lebanon 24
مأساة لبنانية جديدة في الاغتراب.. حادث مروع ينهي حياة "ابو سمير"
05:28 | 2024-05-26
26/05/2024 05:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-05-27
مرض خطير يجتاح لبنان.. بسبب "التاتو"
03:41 | 2024-05-27
فيديو لمحاولة إنتحار في الطيونة.. مشهدٌ يحبس الأنفاس!
03:37 | 2024-05-27
مسؤولون أميركيون وإسرائيليون يأملون بالتوصل لاتفاق مع حزب الله.. "وول ستريت جورنال" تكشف
03:36 | 2024-05-27
سليم عون: المهم انتخاب رئيس يحظى بإجماع وتوافق
03:23 | 2024-05-27
رداً على الاعتداءات الاسرائيلية.. حزب الله يستهدف موقع المالكية
03:15 | 2024-05-27
ما هو سعر طابع الـ5000 في السوق الموازية؟
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
27/05/2024 10:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
27/05/2024 10:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
27/05/2024 10:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24