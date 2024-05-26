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لبنان

الدراجات النارية في مرمى العدوان الاسرائيلي جنوباً

Lebanon 24
26-05-2024 | 23:02
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انتقل الجيش الإسرائيلي في عدوانه على جنوب لبنان، إلى مرحلة استهداف الدراجات النارية في المنطقة الحدودية، من دون التمييز بين المدنيين والمقاتلين، حسبما قالت مصادر ميدانية، إذ نفذت مُسيّراته، الأحد، ثلاثة استهدافات لدراجات نارية، أسفرت عن وقوع ستة شهداء من بينهم مدنيون، وإصابة آخرين.
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وكتبت" الشرق الاوسط": يعكس التحول الأخير تطويراً لاستراتيجية حظر التجول بالمنطقة الحدودية اللبنانية الجنوبية عبر القصف المكثف. فقد أدت الاستهدافات المتواصلة للسيارات إلى فرض منطقة حظر تجول بالنار على كامل منطقة الشريط الحدودي، كما أدى القصف الجوي العنيف والتدمير الممنهج للمنازل، إلى إفراغ المنطقة الحدودية، قبل أن تتوسع الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، هذا الأسبوع، لاستهداف الدراجات النارية التي تحاول التنقل في تلك المنطقة.
ويظن السكان أن التنقل بالدراجات النارية من شأنه أن يكشف وجوه راكبيها، مما يتيح للتقنيات الإسرائيلية التعرف على وجوههم، والتيقن بأنهم مدنيون، وفق ما قالت مصادر ميدانية، لافتة إلى أن ما قامت به إسرائيل، الأحد، «يثبت العكس؛ حيث لا شيء يمكن أن يحمي المدنيين، بدليل استهداف مدنيين اثنين يقومان بإطعام الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب التي بقيت في المنطقة».
وأفادت جمعية «الجنوبيون الخضر»، الأحد، بأن الغارة استهدفت شابين كانا يركبان دراجة نارية في بلدة عيتا الشعب الحدودية، وكانا يواظبان على إطعام القطط. وقالت إن الشاب رفيق حسن قاسم دأب على رعاية الحيوانات وإطعامها في بلدته عيتا الشعب التي تتعرض لاعتداءات إسرائيلية منذ ثمانية أشهر. ولفتت إلى أن الشاب «يعمل ميكانيكياً، وكان يتردد بشكل منتظم على قريته الصامدة حاملاً الطعام لعشرات القطط والكلاب».


وأعلن "حزب الله" قصف عدد من المراكز الإسرائيلية بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية، ومنها مواقع "جل العلام" و"العباد" و"المالكية" و"زبدين"، إضافة الى ثكنة "ليمان" بالجليل الغربي، قبل أن يُعلن الحزب مساء الأحد، استهداف "كريات شمونة" بصلية من صواريخ "الفلق" و"الكاتيوشا".
 
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