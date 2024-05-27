ليل الأحد... هذا ما استهدفه "الحزب"

صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏وبعد رصدٍ وترقبٍ لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وأثناء دخول آليات إليه، ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (23:30) من ليل يوم الأحد 26-5-‏‏2024 بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة".

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