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لبنان
ليل الأحد... هذا ما استهدفه "الحزب"
Lebanon 24
27-05-2024
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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصدٍ وترقبٍ لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وأثناء دخول آليات إليه، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (23:30) من ليل يوم الأحد 26-5-2024 بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة".
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