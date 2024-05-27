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لبنان

غارات عنيفة وقصف اسرائيلي... اليكم آخر مستجدات الجبهة الجنوبية

Lebanon 24
27-05-2024 | 04:20
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أغار الطيران الحربي المعادي، اليوم الاثنين، قرابة العاشرة والنصف، على وسط بلدة عيترون، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وقصف الجيش الاسرائيلي بمدفعيته على أطراف بلدة الناقورة، وتعرض وادي حامول لقصف مدفعي معادي في القطاع الغربي.
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واستهدف العدو، بالقصف المدفعي والفوسفوري منطقة الطيبة ورب ثلاثين.
 
وأدت الغارة التي شنتها الطائرة المسيّرة المعادية عند مدخل مستشفى صلاح غندور في منطقة صف الهوا في بنت جييل، الى سقوط شهيد وعدد من الجرحى.
  
كما اطلق بعد منتصف الليل، عددا من الصواريخ الاعتراضية  فوق قرى الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة.

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى نهر الليطاني.
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