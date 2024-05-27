وزير مقاطع "يفضح المستور"

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قال أحد الوزراء الظرفاء في إحدى المناسبات الرسمية في الشمال قبل أيام إنه وعدد من زملائه لا يعلمون لماذا يقاطعون جلسات مجلس الوزراء.وقال بعفويته المعهودة: في البداية ربما كانت المقاطعة "نكاية ونكد سياسي، وزعل وحرد على إنتهاء العهد العوني بطريقة لا أحد يرغبها، أما اليوم فان المشاركة في الحكومة ضرورية في هذا الظرف العصيب ، وأمامها ثلاثة ملفات مصيرية وكيانية على الأقل : حرب الجنوب، النزوح السوري والوضع الإقتصادي وأموال المودعين فما الداعي من مقاطعتنا؟".وقال "بكل صدق لا أعلم السبب. ربما كانت العودة الى الحكومة في هذا الظرف موقفا وطنيا وشجاعا ، ولكن نريد من يتجرأ على أخذ هذا الخيار" .