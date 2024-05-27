إطلالة فرنجية.."التوقيت للتأكيد"

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بدت اطلالة رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية التلفزيونية ليل امس لافتة وشاملة، اذ تناول الرجل كل الملفات المطروحة واعطى رأيه ووجهة نظره فيها، مؤكدا اصراره على التصدي لها من خلال وصوله الى قصر بعبدا.لكن، وبحسب مصادر مطلعة، فإن فرنجية تقصد من خلال اطلالته في هذا التوقيت بالذات الذي يرافق المفاوضات ان يؤكد انه المرشح الجدي الوحيد للرئاسة وان اي عملية تفاوض يقوم بها الحلفاء ستكون على انتخابه رئيساً، وقد مرر هذه الرسالة بشكل شبه علني خلال المقابلة.وترى المصادر ان فرنجية اليوم يمثل مشروعا سياسيا متكاملا، يحاول التأكيد انه الانسب للمرحلة المقبلة بسبب علاقته بسوريا و"حزب الله" وانفتاحه على الخليج والدول الغربية مما يخوله ان يكون رئيس المرحلة.