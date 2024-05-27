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لبنان

التصعيد الاسرائيلي في لبنان وغزة "لفرض الشروط"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-05-2024 | 01:45
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لم يكن حجم العدوان الاسرائيلي الذي ظهر مساء أمس في غزة منفصلا عن التصعيد الذي قام به الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان اذ سقط عدد من المدنيين بالغارات التي استهدفت الجنوب.
وبحسب مصادر مطلعة فإن التصعيد الاسرائيلي في غزة ولبنان يهدف الى فرض شروط معينة مع اقتراب المفاوضات الجديدة والهدف هو اظهار القوة والقدرة على إيلام الاعداء، وهذا ما تريد تل ابيب تحقيقه.
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وترى المصادر ان ما قامت به حماس في غزة عبر اسر جنود اسرائيليين في شمال القطاع وقصف تل ابيب يوجه صفعة كبيرة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ويحجّم  الغاية من الحرب على قطاع غزة، فكان لا بد من تصعيد مضاد لاستعادة الردع والتوازن..

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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