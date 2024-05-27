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لبنان

مواقع عسكرية وخلايا لحزب الله.. هذا ما استهدفه الجيش الاسرائيلي أمس جنوب لبنان

Lebanon 24
27-05-2024 | 01:01
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه قصف مبنى يؤوي عناصر لحزب الله في منطقة يارون جنوب لبنان أمس. وأضاف في بيان على "تليغرام" أن سلاح الجو استهدف أيضا عناصر تابعة لحزب الله في بلدة حولا.

وأشار البيان إلى أن الأهداف التي ضربها الجيش شملت منشأة لتخزين الأسلحة في ميس الجبل وبنية تحتية عسكرية بالخيام.
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