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لبنان

مطران يشيد بنائب وهذا ما قاله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-05-2024 | 02:15
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أشاد أحد مطارنة مدينة بيروت بنشاط إجتماعي وديني يقوم به أحد النواب وهو عبارة عن رحلات أسبوعية دورية الى مزار سيدة لبنان في حريصا طيلة الشهر المريمي ويليها غداء محبة بين الزوار والمنظمين. المطران نوّه في مجلسه الخاص وأمام عدد من الكهنة بهذا العمل الذي ينم عن محبة وايمان تشاركي مع أبناء المنطقة وأهلها. وقال "هذا الامر، الشيء على بساطته يؤكد أن هناك من يهتم بالناس على الصعيدين الديني والإجتماعي، وأن الإنسان في بيروت ليس مجرد رقم إنتخابي بل جزء من نسيج المجتمع وان الإهتمام بكل شؤونه واجب أخلاقي على كل من يتعاطى الشأن العام، ونحن كرعايا نشجع مثل هذه المبادرات التي هي تقليد سنوي لدى المؤمنين في لبنان وخاصةً في أيار ".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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