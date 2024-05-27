الصيف برّا أرخص

يسعى العديد من اللبنانيين الى تمضية فصل الصيف خارج لبنان. فعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، الا ان السفر الى الخارج بات اوفر بالنسبة الى الكثير من اللبنانيين لا سيما باتجاه المنتجعات التركية والمصرية، إذ إن كلفة المعيشة في لبنان بالإضافة إلى كلفة الفنادق والمنتجعات أصبحت أغلى بأشواط من كلفتها في الخارج.

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