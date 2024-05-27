ما هو سعر طابع الـ5000 في السوق الموازية؟

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لا يزال المواطنون يجدون صعوبة كبيرة في تأمين الطوابع الماليّة، وخصوصاً من فئة الـ20 ألف ليرة، فيلجأون إلى السوق الموازية، حيث تُباع الطوابع من فئة الـ5000 ليرة.وعُلِمَ أنّ طابع الـ5000 الذي يستفيد منه العديد من تجار السوق الموازية، يُباع بـ25 ألف ليرة، أيّ بـ5 أضعاف.كذلك، فإنّه في السوق الموازية أيضاً، لا توجد طوابع من فئة الـ20 ألف ليرة، فيعمد المواطنون إلى دفع 100 ألف ليرة للحصول على 4 طوابع من فئة الـ5 آلاف ليرة.