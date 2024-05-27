Advertisement

لبنان

ما هو سعر طابع الـ5000 في السوق الموازية؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-05-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1204558-638523945352841828.jpg
Doc-P-1204558-638523945352841828.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال المواطنون يجدون صعوبة كبيرة في تأمين الطوابع الماليّة، وخصوصاً من فئة الـ20 ألف ليرة، فيلجأون إلى السوق الموازية، حيث تُباع الطوابع من فئة الـ5000 ليرة.
وعُلِمَ أنّ طابع الـ5000 الذي يستفيد منه العديد من تجار السوق الموازية، يُباع بـ25 ألف ليرة، أيّ بـ5 أضعاف.
Advertisement
كذلك، فإنّه في السوق الموازية أيضاً، لا توجد طوابع من فئة الـ20 ألف ليرة، فيعمد المواطنون إلى دفع 100 ألف ليرة للحصول على 4 طوابع من فئة الـ5 آلاف ليرة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:36 | 2024-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2024-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-05-27
06:24 | 2024-05-27
06:07 | 2024-05-27
06:00 | 2024-05-27
05:57 | 2024-05-27
05:54 | 2024-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24