الفارق لافت بالدولار... هل ارتفعت أسعار الدواء؟

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يشكو العديد من المواطنين من غلاء أسعار الأدويّة، وخصوصاً بعد فقدانها من الصيدليّات.وفي التفاصيل، حصل أحد المواطنين على علبة دواء قديمة، بسعر 14 دولارا، لكنّه فوجئ بعد إستيراد الدواء، بعدما فُقِدَ لفترة، أنّ سعره مع الضريبة على القيمة المُضافة أصبح 20 دولار، أيّ بزيادة 6 دولارات عن السابق.