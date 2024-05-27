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لبنان

مهرجان "ايام اللولو" للتقدمي في حاصبيا

Lebanon 24
27-05-2024 | 01:25
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أقامت خلية عين قنيا في منظمة الشباب التقدمي - مكتب حاصبيا مرجعيون، بالتعاون مع الإتحاد النسائي التقدمي مهرجان "أيام اللولو"، في حضور وكيل داخلية حاصبيا - مرجعيون في الحزب سامر الكاخي وفاعليات.

بعد النشيد الوطني، تحدثت  مسؤولة الإعلام في المكتب أريج جبر عن "روح الشباب وعطائهم ضمن الخلية"، وشكرت الإتحاد النسائي على كل ما قام به لإنجاح المهرجان، ثم اشادت مسؤولة الإتحاد نهى حديفة بدور النساء وأهميته، تلتها أمينة سر خلية عين قنيا لمى جبر، منوهة بدور أعضاء الخلية وتضحياتهم.
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 وتخلّل المهرجان عرض للساحر "شيكو" ولزفة الأمير، والعديد من الفقرات الفنّية وعرض DJ Marvik ، بالإضافة إلى فقرة ثقافية عن فكر المعلم الشهيد كمال جنبلاط وسحب التمبولا البالغة 160 جائزة.

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