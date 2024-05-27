بالأسلحة المُناسبة.. حزب الله يستهدف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة مرغليوت

أعلن حزب الله ان عناصره استهدفوا اليوم الاثنين 27-5-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مؤكدة.‏

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