من نوع "سكاي رايدر"... سقوط مسيّرة اسرائيلية على الأراضي اللبنانية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن "سقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي صباح اليوم من نوع "سكاي رايدر" في الأراضي اللبنانية، ويجري التحقيق في الحادث".

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