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لبنان

من نوع "سكاي رايدر"... سقوط مسيّرة اسرائيلية على الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
27-05-2024 | 01:52
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن "سقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي صباح اليوم من نوع "سكاي رايدر" في الأراضي اللبنانية، ويجري التحقيق في الحادث".
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