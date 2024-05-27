أرسلان: كل الترحيب بخطوة السعودية تعيين سفير لها في دمشق

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كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان على منصة "إكس": "من يعرف التركيبة اللبنانية وتاريخ المنطقة ككل يعرف أن لا خلاص لنا من دون علاقات وطيدة للدول العربية مع سورية وعودة الوضع فيها إلى ما كان عليه قبل الـ ٢٠١١ كل الترحيب بخطوة المملكة العربية السعودية بتعيين سفيرها في دمشق، وبالعلاقات الإماراتية والبحرينية والعُمانية وبكل من يبدي انفتاحاً على سورية. فحين تتعافى سورية يتعافى لبنان والمنطقة وعدا عن ذلك سنبقى في الدوّامة ذاتها".