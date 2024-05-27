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لبنان

أب لـ 4 أطفال.. قُتل عن طريق الخطأ خلال إشكال في الكورة

Lebanon 24
27-05-2024 | 02:32
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وقع اشكال فجر اليوم الإثنين داخل مقهى بالقرب من الهوز مول في محلة ضهر العين - الكورة تطور الى اطلاق النار ما أدى إلى إصابة حرس امني في المحلة المذكورة بطلق في بطنه عن طريق الخطأ ويدعى "علام ابو ليلى"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتم نقله الى مستشفى هيكل للعلاج بحالة حرجة الا انه ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه .

يُذكر ان الفقيد من سكان منطقة ابي سمراء وهو اب لـ 4 أطفال. 
 
ولاحقا تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف بأقل من 12 ساعة المشتبه بهم في مقتل أبو ليلى وتم اقتيادهم الى التحقيق.

وبحسب ما افادت المصادر فان عمليات الدهم مستمرة في منطقة ضهر العين - الكورة لتوقيف باقي المتورطين، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".


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