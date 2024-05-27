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لبنان

بالليرة.. إليكم جدول بعائدات البلديات من أموال الهاتف الخليوي

Lebanon 24
27-05-2024 | 02:33
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نشر موقع "جمعية العمل البلدي"، اليوم الإثنين، جدولاً يُظهر عائدات البلديات من أموال الهاتف الخليوي، والذي وقعه وزير المالية يوسف خليل مؤخراً. 
 
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