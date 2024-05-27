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لبنان

بالصورة مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بنت جبيل.. وسقوط شهيد وعدد من الجرحى

Lebanon 24
27-05-2024 | 03:40
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نفذ الطيران الإسرائيلي قبل ظهر اليوم الإثنين غارة بمسيّرة استهدفت دراجة نارية بالقرب من مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل.

وأدت الغارة إلى سقوط شهيد و 10 جرحى في صفوف المدنيين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعُلم لاحقا بأن الشهيد هو علي ويزاني من بلدة شقرا الجنوبية.
 
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