بالصورة مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بنت جبيل.. وسقوط شهيد وعدد من الجرحى

Advertisement

نفذ الطيران الإسرائيلي قبل ظهر اليوم الإثنين غارة بمسيّرة استهدفت دراجة نارية بالقرب من مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل.وأدت الغارة إلى سقوط شهيد و 10 جرحى في صفوف المدنيين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".