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لبنان

رداً على الاعتداءات الاسرائيلية.. حزب الله يستهدف موقع المالكية

Lebanon 24
27-05-2024 | 03:23
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه ورداً على ‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة شنّ عناصر من حزب الله هجوماً نارياً مركزاً على موقع المالكية بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية استهدفت ‏حاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده كما ألقت المسيّرات الهجومية بقذائفها على أهداف داخل ‏الموقع وأصابتها بدقة.  ‏
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