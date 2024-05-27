رداً على الاعتداءات الاسرائيلية.. حزب الله يستهدف موقع المالكية

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه ورداً على ‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة شنّ عناصر من حزب الله هجوماً نارياً مركزاً على موقع المالكية بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية استهدفت ‏حاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده كما ألقت المسيّرات الهجومية بقذائفها على أهداف داخل ‏الموقع وأصابتها بدقة. ‏

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