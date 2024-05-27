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لبنان

سليم عون: المهم انتخاب رئيس يحظى بإجماع وتوافق

Lebanon 24
27-05-2024 | 03:36
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نوه النائب سليم عون في حديث اذاعي بالإجماع اللبناني على موقف وتوصية واحدة في ما خص عودة النازحين السوريين، لكنه أشار  الى ان "ذلك يبقى غير كاف لأن مفتاح العودة بيد الولايات المتحدة الأميركية التي تمنع التواصل ما بين لبنان وسوريا لإتمام هذه العودة".
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وبالنسبة الى زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان بيروت غدا، استبعد عون الى "ان تحقق خرقا على المستوى الرئاسي"، معتبرا "ان أي تقدم لا يمكن احرازه رئاسيا طالما الحرب مستمرة في غزة". 

ختم: "لا نريد انتخاب رئيس للجمهورية لمجرد الانتخاب إنما المهم أن يحظى بإجماع وتوافق جميع الأطراف لكي ينجح في مهامه".
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