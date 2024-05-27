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لبنان

مسؤولون أميركيون وإسرائيليون يأملون بالتوصل لاتفاق مع حزب الله.. "وول ستريت جورنال" تكشف

Lebanon 24
27-05-2024 | 03:37
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين انهم يأملون في التوصل إلى اتفاق مع حزب الله يتراجع بموجبه عن الحدود مع إسرائيل بمجرد توقف القتال في غزة.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى ان هذه "الصفقة" كما اسمتها قد تعني تحريك حزب الله لقواته لمسافة تصل إلى 10 أميال شمال الحدود مع قيام الجيش اللبناني بملء الفراغ.
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