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لبنان

وزير الزراعة زار "بنك الطعام المصري": تجربة ناجحة تؤكد اهمية العمل الاهلي

Lebanon 24
27-05-2024 | 01:46
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تابع وزير الزراعة عباس الحاج حسن جولته المصرية،  حيث زار "بنك الطعام المصري" في التجمع الثالث، في حضور   الرئيس التنفيذي للبنك محسن سرحان،  رئيس قطاع مختبر الأبحاث علياء احمد، رئيس قطاع العمليات الميدانية احمد لبيب.  ويعمل البنك على تأمين غذاء صحي للمستحقين بهدف التخفيف من معاناة الجوع، كما يهدف الى القضاء على الجوع فى مصر، بمساعدة كادرات مختصة فى توفير احتياجات الغذاء للأشخاص الأكثر إستحقاقاً من خلال أستمرارية  توفير الغذاء على المستحقين على مدار السنين والحرفية  فى الوصول الي جميع محافظات مصر، وقد بلغ عدد المستفيدين من البنك ما لايقل عن مليوني شخص.
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واكد الحاج حسن خلال زيارته " اهمية العمل الاهلي بالشراكة مع الهيئات الحكومية والدولية، واصفا التجربة ب"الرائدة والناجحه جدا".
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