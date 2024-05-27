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لبنان

في صيدا... جريحان في انفجار قارورة غاز

Lebanon 24
27-05-2024 | 03:45
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سمع فجرًا دوي انفجار في منطقة صيدا، تبين أنه ناجم عن انفجار قارورة غاز في شقة في منطقة الحاج حافظ في صيدا. وقد أدى الحريق الذي شب في الشقة إلى وقوع جريحين، أصيبا بحروق، وهما بنغاليان. 
وحضرت القوة الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقا في الحادث.
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صيدا...

جريحان

انفجار

قارورة

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