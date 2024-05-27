حال الطقس: انخفاض ملموس في الحرارة واحتمال رذاذ محلي



Advertisement

وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة مصدرها شمال افريقيا نسبيا اعتبارا من هذا اليوم حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية، وتكون مترافقة بطبقات من الغبار تؤدي إلى أجواء سديمية على ان يتراجع تأثيرها غدا الثلاثاء. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية و الجبلية، مع احتمال تساقط رذاذ محلي في المناطق الشمالية و رياح ناشطة، يستمر تشكل الضباب على المرتفعات و يستمر ظهور طبقات من الغبار في الاجواء.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة مصدرها شمال افريقيا نسبيا اعتبارا من هذا اليوم حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية، وتكون مترافقة بطبقات من الغبار تؤدي إلى أجواء سديمية على ان يتراجع تأثيرها غدا الثلاثاء.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايار في بيروت بين 18 و27، في طرابلس بين 17 و26، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

تحذير إلى رواد البحر وهواة السباحة: يقدر ارتفاع موج البحر بحدود المتر ونصف خلال الفترة الممتدة من اﻷحد 26 الحالي وحتى مساء اﻷربعاء 29 منه، مع إمكانية تكون تيارات مائيةخصوصا على الشواطئ الرملية.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بخاصة على الساحل، تنخفض نسبة الرطوبة و تنشط الرياح احيانا لتصل الى ما يقارب 65 كلم/س يرتفع معها موج البحر (مترين) مع ظهور طبقات من الغبار في اﻷجواء وضباب كثيف على المرتفعات مساء مما يؤدي الى اجواء سديمية.





الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية و الجبلية مع احتمال تساقط رذاذ محلي في المناطق الشمالية و رياح ناشطة، يستمر تشكل الضباب على المرتفعات و يستمر ظهور طبقات من الغبار في الاجواء.الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.



-الحرارة على الساحل من 19 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 26 درجة، في الداخل من 13 إلى 28 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية صباحا تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية،ناشطة سرعتها بين 10 و 30 كم/س، تشتد احيانا لتصل الى ما يقارب الـ 65 كلم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%.

-حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.



-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5،31

-ساعة غروب الشمس: 19،40