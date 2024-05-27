ابراهيم: هذه همجية عصية على التوصيف

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كتب اللواء عباس ابراهيم عبر حسابه على منصة "اكس": "إن ما حدث في مخيمات النزوح في تل السلطان في رفح، جريمة حرب إسرائيلية بكل معنى الكلمة. استهداف 10 مخيمات نزوح للأونروا وقصف الأطفال الأبرياء والنساء في منطقة يفترض أنها آمنة يعبر عن همجية عصية على التوصيف".أضاف :"هذا الاعتداء الوحشي الذي أسفر عن استشهاد 35 فلسطينيا كحصيلة أولية وإصابة العشرات يمثل قمة البربرية واللاإنسانية، أهذه نتيجة الضغط الاميركي لتحييد المدنيين في مدينة رفح؟".