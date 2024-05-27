يعود لأحد الأفران العريقة في لبنان.. أمن الدولة تدهم مستودعًا للطحين في زحلة!

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دهمت دورية من مديرية أمن الدولة في البقاع، مستودعًا للطحين في المدينة الصناعية في زحلة، يعود لأحد الأفران العريقة في لبنان، وجرى ختمه بالشمع الأحمر بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، بعد أن تبين أن الطحين غير مستوفٍ للشروط الصحية، وبعد أن جرى التأكد أن عمليات الخبز ما زالت مستمرة ليتم توزيعها لاحقًا على المحلات لبيعها.وبحسب المعلومات، فقد قدّرت قيمة المضبوطات بنحو 110 اطنان من الطحين.