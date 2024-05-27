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لبنان

خرق "جدار الصوت" واستهداف القرى الحدودية.. هذه آخر المستجدات من الجنوب

Lebanon 24
27-05-2024 | 06:07
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خرق طيران العدو الإسرائيلي جدار الصوت في الجنوب في وقت سابق من اليوم.

وبحسب مندوبة "لبنان24"، فقد تسبب ذلك بتضرر زجاج عدة منازل في راشيا و الهبارية.
 
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واستهدف الطيران الإسرائيلي أطراف بلدة شبعا، بعد أن أغار صباح اليوم، قرابة العاشرة والنصف، على وسط بلدة عيترون.
 
وقصف الجيش الاسرائيلي بمدفعيته على أطراف بلدة الناقورة، وتعرض وادي حامول لقصف مدفعي معادي في القطاع الغربي.

واستهدف العدو، بالقصف المدفعي والفوسفوري منطقة الطيبة ورب ثلاثين.
 
وأدت الغارة التي شنتها الطائرة المسيّرة المعادية عند مدخل مستشفى صلاح غندور في منطقة صف الهوا في بنت جييل، الى سقوط شهيد وعدد من الجرحى.
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