اسرائيل تكشف عن مناورة برية "تحاكي القتال في عمق لبنان"!

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن إجلاء "مناورة برية تحاكي الهجوم ضد لبنان"، مشيراً إلى أن "قوات الاحتياط تواصل رفع جاهزيتها للحرب".



وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال أدرعي: "على مدار الأسابيع الأخيرة أجرت الفرقة 146 ولواء المدرعات الاحتياطي 205 تمرينًا على مستوى الفرقة واللواء يحاكي المناورة البرية في لبنان، حيث حاكى التمرين السيناريوهات القتالية على الجبهة الشمالية، والنشر السريع للقوات في الميدان، ووظيفة مقرات قيادة الفرقة واللواء وجاهزية القوات للهجوم".



واكد ادرعي، ان "مقاتلي وقادة لواء 551 خاضوا القتال الشرس في قطاع غزة والآن يقومون بنشاطات عملياتية على الحدود اللبنانية. وتزامنًا مع ذلك، أقيم تمرين لوائي، بقيادة المركز الوطني للتدريبات البرية حسب المخطط الشمالي الذي شمل إجراءات القتال، والتحقق من صلاحية الخطط الهجومية على الجبهة الشمالية، والتجنيد والتزود، ودراسة التحديات في لبنان والنماذج العملياتية نهارًا وليلاً ووسط منطقة وعرة تحاكي قدر الإمكان القتال في عمق لبنان".



وختم: "بالإضافة إلى ذلك، تمرنت القوات على غلاف اللوجستيات والاتصالات والحوسبة في العمق، والتنقل في المناطق الوعرة، والتقدم في محور جبلي، وإطلاق النيران متعددة الدرجات والقتال في منطقة حضرية كجزء من رفع الجاهزية على الحدود الشمالية".

🔵 مناورة برية في لبنان والهجوم على أراضي العدو؛ قوات الاحتياط تواصل رفع جاهزيتها للحرب على أرض #لبنان



⭕️ على مدار الأسابيع الأخيرة أجرت الفرقة 146 ولواء المدرعات الاحتياطي 205 تمرينًا على مستوى الفرقة واللواء يحاكي المناورة البرية في لبنان، حيث حاكى التمرين السيناريوهات… pic.twitter.com/XK3qcU9tEM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 27, 2024 Advertisement