اسرائيل تكشف عن مناورة برية "تحاكي القتال في عمق لبنان"!

🔵 مناورة برية في لبنان والهجوم على أراضي العدو؛ قوات الاحتياط تواصل رفع جاهزيتها للحرب على أرض #لبنان
⭕️ على مدار الأسابيع الأخيرة أجرت الفرقة 146 ولواء المدرعات الاحتياطي 205 تمرينًا على مستوى الفرقة واللواء يحاكي المناورة البرية في لبنان، حيث حاكى التمرين السيناريوهات… pic.twitter.com/XK3qcU9tEM
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 27, 2024
🔵 مناورة برية في لبنان والهجوم على أراضي العدو؛ قوات الاحتياط تواصل رفع جاهزيتها للحرب على أرض #لبنان
⭕️ على مدار الأسابيع الأخيرة أجرت الفرقة 146 ولواء المدرعات الاحتياطي 205 تمرينًا على مستوى الفرقة واللواء يحاكي المناورة البرية في لبنان، حيث حاكى التمرين السيناريوهات… pic.twitter.com/XK3qcU9tEM