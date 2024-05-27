Advertisement

لبنان

اسرائيل تكشف عن مناورة برية "تحاكي القتال في عمق لبنان"!

Lebanon 24
27-05-2024 | 06:24
A-
A+
Doc-P-1204709-638524131818172887.jpg
Doc-P-1204709-638524131818172887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن إجلاء "مناورة برية تحاكي الهجوم ضد لبنان"، مشيراً إلى أن "قوات الاحتياط تواصل رفع جاهزيتها للحرب".
وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال أدرعي: "على مدار الأسابيع الأخيرة أجرت الفرقة 146 ولواء المدرعات الاحتياطي 205 تمرينًا على مستوى الفرقة واللواء يحاكي المناورة البرية في لبنان، حيث حاكى التمرين السيناريوهات القتالية على الجبهة الشمالية، والنشر السريع للقوات في الميدان، ووظيفة مقرات قيادة الفرقة واللواء وجاهزية القوات للهجوم".

واكد ادرعي، ان "مقاتلي وقادة لواء 551 خاضوا القتال الشرس في قطاع غزة والآن يقومون بنشاطات عملياتية على الحدود اللبنانية. وتزامنًا مع ذلك، أقيم تمرين لوائي، بقيادة المركز الوطني للتدريبات البرية حسب المخطط الشمالي الذي شمل إجراءات القتال، والتحقق من صلاحية الخطط الهجومية على الجبهة الشمالية، والتجنيد والتزود، ودراسة التحديات في لبنان والنماذج العملياتية نهارًا وليلاً ووسط منطقة وعرة تحاكي قدر الإمكان القتال في عمق لبنان".

وختم: "بالإضافة إلى ذلك، تمرنت القوات على غلاف اللوجستيات والاتصالات والحوسبة في العمق، والتنقل في المناطق الوعرة، والتقدم في محور جبلي، وإطلاق النيران متعددة الدرجات والقتال في منطقة حضرية كجزء من رفع الجاهزية على الحدود الشمالية".
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-05-27
08:46 | 2024-05-27
08:44 | 2024-05-27
08:35 | 2024-05-27
08:32 | 2024-05-27
08:06 | 2024-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24