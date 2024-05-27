محاولة انتحار ثانية خلال ساعات في لبنان.. إليكم ما حصل في الضاحية الجنوبية

حاولت فتاة من الجنسية السورية، أن تنتحر من خلال رمي نفسها من الطابق الخامس في منطقة الرويس بالضاحية الجنوبية، بحسب مندوبة "لبنان24".



وأفادت المعلومات بحضور سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني، حيث عمل المسعفون على إجراء اسعافات أولية لها قبل نقلها إلى المستشفى بحالة حرجة.

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وفي وقت سابق من اليوم، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ سيدة حاولت الإنتحار في منطقة الطيونة - بيروت.



وقال الناشطون إن السيدة حاولت رمي نفسها من فواصل إسمنتية موجودة فوق النفق المؤدي إلى منطقة الشياح، لكن الشبان الذين رأوها تمكنوا من ردعها عن رمي نفسها.