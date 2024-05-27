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لبنان

الخامنئي عزّى نصرالله برحيل والدته.. هذا ما قاله

Lebanon 24
27-05-2024 | 06:46
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أصدر المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية السيد علي الخامنئي بياناً عزّى فيه بوفاة والدة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جاء فيه: 

"الحضور المبارك للمجاهد العظيم، سماحة حجة الإسلام والمسلمين الحاج السيد حسن نصر الله، قائد المقاومة في لبنان، دامت بركاته، 
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السلام عليكم،

أقدّم خالص التعازي بوفاة والدتكم المكرّمة، ويكفي كرامة لتلك المرحومة أن سيد المقاومة المناضل قد خرج من حجرها الطاهر".
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