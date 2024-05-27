الخامنئي عزّى نصرالله برحيل والدته.. هذا ما قاله

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أصدر المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية السيد علي الخامنئي بياناً عزّى فيه بوفاة والدة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جاء فيه:"الحضور المبارك للمجاهد العظيم، سماحة حجة الإسلام والمسلمين الحاج السيد حسن نصر الله، قائد المقاومة في لبنان، دامت بركاته،السلام عليكم،أقدّم خالص التعازي بوفاة والدتكم المكرّمة، ويكفي كرامة لتلك المرحومة أن سيد المقاومة المناضل قد خرج من حجرها الطاهر".