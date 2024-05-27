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لبنان
"لقاء سيدة الجبل": الأزمة اللبنانية ليست أزمة رئاسة إنما أزمة استقلال
Lebanon 24
27-05-2024
|
06:56
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أشار "لقاء سيدة الجبل" الى انه "بمناسبة زيارة الموفد الخاص الفرنسي جان إيف لودريان المكلف بملف رئاسة الجمهورية إلى لبنان، ونظرا لانسداد الأفق الداخلي بين من يفرض الحوار قبل الانتخابات ومن يرفضه، يقدم اللقاء تصوره لحلّ الأزمة اللبنانية، آملاً بإيصاله إلى الوزير الفرنسي السابق وعبره إلى العالم".
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ورأى في بيان اصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، أن "الأزمة اللبنانية ليست أزمة رئاسة إنما أزمة استقلال، لأن لبنان تحت الاحتلال الايراني"، معتبرا أن "الدعوة المتكررة للحوار أو التشاور من قِبل الاحتلال بواسطة حزب الله – أمل، ليست سوى رفض فاضح للدستور والقواعد البرلمانية ومناورة لإتعاب المجتمع اللبناني والدولي بغية فرض مرشحهم كما في الانتخابات السابقة".
وقال إن "رفع الاحتلال هو أولاً مسؤولية لبنانية تبدأ باعتراف القوى المعارضة بوجوده"، ودعا الى "توحيد اللبنانيين حول الدستور - اتفاق الطائف، بوصفه النص المرجعي الذي يجمع عليه اللبنانيون، والنضال كلٌ من موقعه النيابي والحزبي والأهلي والسياسي والإغترابي لمواجهة الاحتلال، وتوحيد القوى في مرحلة ثانية في جبهة واحدة لرفع الاحتلال الايراني".
واكد ان "لا حلّ لأزمة الاقتصاد والنزوح والامن والاستقرار الاّ بالعبور إلى الاستقلال"، مشدداً على أن من واجب اللبنانيين "ربح هذه المعركة وليس الاكتفاء بالصراخ حيناً والبكاء على الأطلال احياناً".
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