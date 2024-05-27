عدّة فرق اتجهت إلى المكان.. صواريخ إسرائيلية تتسبب بحريق كبير في راشيا الفخار

Advertisement

يستمر العدو الإسرائيلي باستهداف القرى الحدودية في الجنوب منذ صباح اليوم.وفي التفاصيل، فقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً اطراف بلدة شبعا بعد ظهر اليوم، حسب مندوبة "".بالتوازي، أدّى سقوط الصواريخ الاعتراضية إلى اندلاع حريق كبير في احراج راشيا الفخار، وقد هرعت سيارات الدفاع المدني لاخماده، حيث تم استدعاء أكثر من فريق.كذلك، انفجر صاروخ باتريوت فوق بلدة راشيا الفخار، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل بعد تحطم الزجاج فيها.