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لبنان

في راشيا الفخار.. صواريخ إسرائيلية اعتراضية تسببت بحريق كبير

Lebanon 24
27-05-2024 | 07:01
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يستمر العدو الإسرائيلي باستهداف القرى الحدودية في الجنوب منذ صباح اليوم.

وفي التفاصيل، فقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً اطراف بلدة شبعا بعد ظهر اليوم، حسب مندوبة "لبنان24".
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بالتوازي، أدّى سقوط الصواريخ الاعتراضية إلى اندلاع حريق كبير في احراج راشيا الفخار، وقد هرعت سيارات الدفاع المدني لاخماده، حيث تم استدعاء أكثر من فريق.

كذلك، انفجر صاروخ باتريوت فوق بلدة راشيا الفخار، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل بعد تحطم الزجاج فيها.
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