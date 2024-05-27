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لبنان

وقفة احتجاجية لمتعاقدي "اللبنانية": لاقرار ملف التفرغ

Lebanon 24
27-05-2024 | 07:20
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نفذ الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية وقفة احتجاجية، امام الادارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف، شارك فيها ممثلون عن كليات وفروع الجامعة كافة، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة برفع الظلم عنهم واقرار ملف التفرغ.
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والقى الدكتور كميل الأشقر كلمة باسم الأساتذة قال فيها: "لا تدفعونا إلى المزيد من التصعيد على أبواب نهاية العام الجامعي. أقروا ملف إنقاذ الجامعة اللبنانية الذي تدعونه "ملف التفرغ"،  فبدونه لا استقرار لهذا الصرح العالي ولا نهضة حقيقية لجامعتنا. نريد للعام الجامعي الحالي أن ينتهي بهدوء واثمار، فلا تضعوا في وجهنا العراقيل. أقروا ملف التفرغ في جلسة الحكومة غدا، واريحوا الجامعة وأهلها من تجرع المر والأمر".
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