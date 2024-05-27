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لبنان

بري استقبل فرونتسكا والسفيرة الاميركية

Lebanon 24
27-05-2024 | 07:32
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استقبل رئيس مجلس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان.
 
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كما وإستقبل بري سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
 
والتقى بري النائب السابق البير منصور، وعرضا للمستجدات السياسية.
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