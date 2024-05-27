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لبنان

بالتجهيزات التجسسيّة المستحدثة في موقع مسكاف عام.. هذا ما فعلته المقاومة!

Lebanon 24
27-05-2024 | 07:50
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أعلن حزب الله في بيان، أنه "استهدف سلاح ‏القناصة في المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:25 من ظهر اليوم الاثنين، التجهيزات التجسسيّة المستحدثة في موقع مسكاف عام، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى ‏تدميرها".
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