فضل الله تفقد مستشفى الشهيد صلاح غندور: الاعتداء على بنت جبيل لن يردعنا





وأكد النائب فضل الله خلال الزيارة التفقدية أن "تمادي العدو بما في ذلك استهداف مدخل مؤسسة إنسانية معروفة، هو جزء من العدوانية الإسرائيلية على بلدنا، ولن يخيفنا، وهو العدو الذي لا يتوانى عن ارتكاب المجازر في غزة واستهداف المستشفيات والأطقم الطبية".

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وقال: "مثل هذه الاعتداءات هي لممارسة ضغط على بلدنا وعلى أهالي المنطقة والمقاومة، ولكن ذلك لن يزيدنا إلا تمسكاً بالمقاومة ومواصلة التصدي للعدو ومساندة الشعب الفلسطيني حتى وقف المذبحة في غزة وآخر مجازرها في رفح". تفقد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله مدخل مستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل، مطمئنًا على الجرحى.وأكد النائب فضل الله خلال الزيارة التفقدية أن "تمادي العدو بما في ذلك استهداف مدخل مؤسسة إنسانية معروفة، هو جزء من العدوانية الإسرائيلية على بلدنا، ولن يخيفنا، وهو العدو الذي لا يتوانى عن ارتكاب المجازر في غزة واستهداف المستشفيات والأطقم الطبية".وقال: "مثل هذه الاعتداءات هي لممارسة ضغط على بلدنا وعلى أهالي المنطقة والمقاومة، ولكن ذلك لن يزيدنا إلا تمسكاً بالمقاومة ومواصلة التصدي للعدو ومساندة الشعب الفلسطيني حتى وقف المذبحة في غزة وآخر مجازرها في رفح".

أضاف:" الاعتداء على بنت جبيل اليوم لن يعيد مستوطني الشمال أو يغير في قرار المقاومة بمواصلة عملياتها وحماية المدنيين اللبنانيين بالرد المناسب"

وختم النائب فضل الله مشدداً على أن "النتائج لا تقاس بحجم التضحيات، فنحن نؤسس لمرحلة مقبلة تمتد ربما عشرات السنوات، والعدو يطيل أمد الحرب ويصعدّ من استهدافاته، ويهرب إلى الأمام، ولكنه يغرق أكثر فأكثر، وكلما أطال أمد الحرب، استنزف أكثر، وتمكّنا من إلحاق الهزائم به أكثر". (الوكالة الوطنية للإعلام)