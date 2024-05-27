بعد الإعتداء الإسرائيلي على حولا.. هذا ما فعله "الحزب" بضباط وجنود قاعدة "بيت هلل"

أعلن حزب الله اليوم الاثنين في بيان، أنه شنّ هجومًا جويًا بمسيّرات انقضاضية على قاعدة بيت هلل (مقر كتيبة السهل ‏التابعة للواء 769) وتموضع منصات القبة الحديدية، مستهدفًا أطقمها وضباطها وجنودها في أماكن ‏تواجدهم وتموضعهم، وأصاب أهدافها بدقة، مشيرا الى أن ذلك جاء رداً على ‏الاعتداء الإسرائيلي على ساحة بلدة حولا والمواطنين المتواجدين فيها.

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