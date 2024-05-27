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لبنان

بعد الإعتداء الإسرائيلي على حولا.. هذا ما فعله "الحزب" بضباط وجنود قاعدة "بيت هلل"

Lebanon 24
27-05-2024 | 08:05
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أعلن حزب الله اليوم الاثنين في بيان، أنه شنّ هجومًا جويًا بمسيّرات انقضاضية على قاعدة بيت هلل (مقر كتيبة السهل ‏التابعة للواء 769) وتموضع منصات القبة الحديدية، مستهدفًا أطقمها وضباطها وجنودها في أماكن ‏تواجدهم وتموضعهم، وأصاب أهدافها بدقة، مشيرا الى أن ذلك جاء رداً على ‏الاعتداء الإسرائيلي على ساحة بلدة حولا والمواطنين المتواجدين فيها.
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