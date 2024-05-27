قائد الجيش عرض مع زوّاره التطورات في الجنوب

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء Aroldo Lázaro، كما استقبل مدير عمليات الأمم المتحدة William Blanchard وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.

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