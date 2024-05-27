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لبنان

قائد الجيش عرض مع زوّاره التطورات في الجنوب

Lebanon 24
27-05-2024 | 08:44
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء Aroldo Lázaro، كما استقبل مدير عمليات الأمم المتحدة William Blanchard وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.
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