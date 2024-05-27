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لبنان

الحاج حسن من القاهرة: القطاع الزراعي يعاني من الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة

Lebanon 24
27-05-2024 | 08:46
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زار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، مقر منظمة "الفاو" في العاصمة المصرية القاهرة، وكان في استقباله المدير العام المساعد لمنظمة الاغذية والزراعة والممثل الإقليمي لاقليم  الشرق الادنى وشمال افريقيا السيد عبد الحكيم الواعر.
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وخلال اللقاء، جرى التباحث في مختلف المشاريع المنفذة والتي تنفذ حالياً ومشاريع مستقبلية بين المنظمة ولبنان. 
 
واكد الحاج حسن ان "الجهد اليوم مركز حول ضرورة تأمين الامن الغذائي اللبناني، من خلال الشراكات مع الفاو، والسعي في سبيل ان يكون هناك دعم اكبر عبر الفاو من خلال المنظمات الهيئات الاممية والهيئات المانحة خصوصاً".
 
 
كما شدد على أن "القطاع الزراعي في لبنان يعاني من الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، والتي اثرت بشكل كبير عليه تحديداً في منطقة الجنوب التي تتعرض بشكل يومي الى اعتداءات و قصف بالفوسفور المحرم دولياً".
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