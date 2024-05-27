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لبنان

"التيار الوطني الحر" في بلجيكا نظم تحركاً امام مبنى البرلمان الاوروبي

Lebanon 24
27-05-2024 | 07:30
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نظم "التيار الوطني الحر" في بلجيكا، بالتعاون مع المجلس الوطني في اوروبا، تحركاً امام مبنى البرلمان الاوروبي، تزامناً مع انعقاد المؤتمر الثامن حول النزوح السوري المنعقد في بروكسل .

ورفع المشاركون على تنوعهم من احزاب لبنانية الاعلام اللبنانية مشددين على "دعم الانتشار اللبناني لوطنهم لبنان في مواجهة ازمة النزوح التي رتبت على لبنان اعباء ضخمة لا سيما اقتصادياً منذ العام ٢٠١١".
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وطالبوا المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي بـ"الضغط في سبيل حل هذه الازمة ودعم النازحين في بلادهم وليس في لبنان". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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