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لبنان
المكاري الى البحرين
Lebanon 24
27-05-2024
|
09:41
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غادر وزير الإعلام المهندس زياد المكاري إلى البحرينـ يرافقه مستشاره للشؤون القانونية المحامي بطرس فرنجية، للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب.
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